İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan açıklama yaparak, "İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9 milyon 611 bin 654, 2. doz 7 milyon 611 bin 654, 3. doz 1 milyon 318 bin 649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul’umuza mavi renk yakışır" ifadelerini kullandı.

#İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla



1.doz 9.611.654 ✅

2.doz 7.611.654 ✅✅

3.doz 1.318.649✅✅✅ #aşı yapıldı.



1. doz oranımız %83,8

2. doz oranımız %67,5.



2.dozda mavi renk için 9️⃣4️⃣2️⃣.3️⃣4️⃣1️⃣

hemşehrimiz kaldı.



2.dozda da #İstanbul’umuza #MAVİ #RENK yakışır💙 pic.twitter.com/YCwMn2li8o REKLAM September 22, 2021

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