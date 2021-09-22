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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son durumu açıkladı

İstanbul'da aşılamada gelinen son durumu açıklayan Vali Ali Yerlikaya, ikinci dozda mavi renk için 942 bin 341 kişinin kaldığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son durumu açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan açıklama yaparak, "İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9 milyon 611 bin 654, 2. doz 7 milyon 611 bin 654, 3. doz 1 milyon 318 bin 649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul’umuza mavi renk yakışır" ifadelerini kullandı.


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