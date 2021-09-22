Koronaya serbest geçiş: ​HES kontrolü gevşemesin

Koronavirüs vaka sayıları 30 bin sınırına yaklaşırken özellikle insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda tedbirler gevşedi. Bazı konser vb. etkinliklerle AVM ve pazar yeri gibi kapalı mekanlarda uygulamaların rafa kaldırılması endişe veriyor.

‘Sosyal mesafesiz’ konserde, maske kuralına riayet edilmediği gibi zaman zaman sigara içenler bile oldu.

KONSERLERDE MASKE-MESAFE YOK

Önlemlere dikkat edilmeyen mekanlardan biri de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Pazar günü saat 21.00’de gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden koronavirüs önlemleri kapsamında arada birer boşluk bırakılacak şekilde satıldı. Konserin girişinde HES koduna dikkatli bakılmadı. Etkinlik alanında maske hassasiyeti yoktu. Konserin başlamasına yakın amfide karışıklık yaşandı. Sosyal mesafeden dolayı boş bırakılan koltukların da satıldığı öğrenildi.

AVM GİRİŞİNDE HES’E GRUP KONTROLÜ

Alışveriş merkezlerinde yoğunluğu azaltmak için uygulanan HES kontrolü de son aylarda gevşedi. Bazı AVM’lerde grup halinde içeri girmek isteyen vatandaşlara “Siz hepiniz birliktesiniz değil mi? Birinizin HES koduna bakmamız yeterli” şeklinde cümlelerle kontrol yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, toplu ulaşım kartlarına tanımlanan HES kodu uygulamasında da kurallar esnetildi. Normalleşmeden önce detaylı kontrolün yapıldığı çalışma, şimdilerde neredeyse ortadan kalktı. Kişisel olan İstanbulkartlara, HES kodu tanımlanmış olsa da bazı vatandaşların birbirinin kartlarını kullandıkları gözlendi. Bir zamanlar kapalı pazarlara girişlerde ateş ölçülmesi, sosyal mesafeli tezgahların yer alması gerekiyordu. Ancak durum burada da aynı. Pazar alanının kapasitesinin yüzde yetmişi kadar vatandaşın alınması ve Kovid-19 uyarı tabelalarının asılması gerekiyordu. Ancak son dönemde bazı kapalı pazarlarda bu önlemler aksatıldı.

REKLAM

ÖNLEMLERİ CİDDİYE ALMAMIZ GEREK