İstanbul Valisi Gül'den selden etkilenen Sultangazi'ye ve Arnavutköy'e ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerinde etkisini daha çok gösteren yağış sele neden oldu.
Vali Gül de kuvvetli sağanak ve selden etkilenen Arnavutköy ile Sultangazi ilçelerini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.