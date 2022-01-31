İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.
#İstanbul’da soğuk havalarda #KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz.
Dün gece;
7️⃣5️⃣5️⃣ evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik.
☎️112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize
teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/vjmHSpPRCz
#İstanbul’da soğuk havalarda #KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz.