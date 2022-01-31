Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliğince sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik
İstanbul'da sokakta kalanlar otellerde misafir edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.
Bu kez Balkanlardan geliyor

Bu kez
Balkanlar'dan geliyor

​Meteorolojiden bir 'kar' uyarısı daha.
AK Partili Turandan Kılıçdaroğluna: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin

​TBMM komisyonu çarşamba günü tekrar toplanacak

​Ukrayna'da askerler sivilleri savaşa hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.