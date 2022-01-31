İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'Dün muhalefet lideri çıkmış, 'Troll ve troll başını açıklayacağım' diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki dolapların olduğu paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse troll'lendi. Troll'ü açıklayacağım, derken tam bir troll ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede bir otele o parayı vereceğine, ver onu hanımefendiye, o dolapları değiştirsin' dedi.