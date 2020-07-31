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Gündem İstanbulda açık alanlarda kurban kesimine geçit verilmedi Polis havadan saniye saniye görüntüledi
İSTANBUL

İstanbul'da açık alanlarda kurban kesimine geçit verilmedi: Polis havadan saniye saniye görüntüledi

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan helikopter destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ile açık alanda kurban kesimi yapan kişiler tespit edilerek ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da oto-yıkamacılarda kaçak kesimler yapıldı
İstanbul'da oto-yıkamacılarda kaçak kesimler yapıldı

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

POLİS EKİPLERİ HAVADAN DENETLEDİ

  • Yetkililerce belirlenen kurban kesim alanları dışındaki yerlerde kesim yapan vatandaşlara yönelik de polis ekiplerince havadan denetim yapıldı.

AÇIK ALANLARDA KESİM YAPANLARA CEZA

D-100 ve D-80 otoyolu ile Tekirdağ sınırında denetleme yapan polis ekipleri, açık alanda kurban kesimi yaptığı belirlenen vatandaşlara ceza kesti.

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