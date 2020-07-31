İstanbul'da açık alanlarda kurban kesimine geçit verilmedi: Polis havadan saniye saniye görüntüledi

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.
Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.
POLİS EKİPLERİ HAVADAN DENETLEDİ
- Yetkililerce belirlenen kurban kesim alanları dışındaki yerlerde kesim yapan vatandaşlara yönelik de polis ekiplerince havadan denetim yapıldı.
AÇIK ALANLARDA KESİM YAPANLARA CEZA
D-100 ve D-80 otoyolu ile Tekirdağ sınırında denetleme yapan polis ekipleri, açık alanda kurban kesimi yaptığı belirlenen vatandaşlara ceza kesti.