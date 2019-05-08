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İSTANBUL

İstanbul imsakiyesi 2019! İstanbul'da sahur ve iftar saati kaçta?

İstanbul Ramazan imsakiyesi

2019 İstanbul Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İstanbul için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da bugün ise sahur yapıldıktan sonra saat 04:05'te ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç ise saat 20:14'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

İstanbul'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız

İstanbul'da imsak ve iftar saatleri

İstanbul Ramazan imsakiyesi

2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

İftara kaç saat kaldı?
GÜNDEM
İftara kaç saat kaldı?

2019 fıtır sadakası ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

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Ankara Ramazan imsakiyesi

2019 İzmir Ramazan imsakiyesi
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2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

On binler iftar için Sultan Ahmet'te buluştu
OYNAT 01:30
On binler iftar için Sultan Ahmet'te buluştu
17 bin kişi Ramazan ayının ilk iftarı için Sultan Ahmet Meydanı'nda buluştu. Dev buluşma havadan böyle görüntülendi.

Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: Kerebiç
FOTOĞRAF 10
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Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı.
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Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor.
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Kerebicin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar.
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Üretimi yapan 15 kadından biri olan ve 15 yıldır kerebiç işini yapan Fatma Denden, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi.
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Kerebicin Mersin'e özgü bir tatlı olduğunu, çok eskiden kerebicin sadece Ramazan aylarında yapıldığını kaydeden Denden, Kerebiçin ana maddesi irmik, su ile yağ. Önce yoğuruyoruz daha sonra açmaya başlıyoruz. Açtıktan sonra isteğe göre içine fıstık veya ceviz katıyoruz. Ramazan'da daha çok satılıyor ama normalde de artık satılıyor. Mersin'de meşhurdur. Ramazan ayında 50 ile 60 tava yapıyoruz. Her bir tavada 184 adet kerebiç oluyor. Bunların yanında mamul de yapıyoruz. Onu da hurmalı veya cevizli olarak yapıyoruz diye konuştu.
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18 yıldır bu işi yapan Fatma Serin ise, Kerebicimiz yağ, su ve irmikten oluşuyor. Onu yoğuruyoruz, ondan sonra içli köfte gibi açıp içine fıstık veya ceviz doldurup kapatıyoruz. Ondan sonra fırına gidiyor pişiyor ve satışa hazır hale geliyor. Satış yerinde de altına ve üstüne kaymak konulup, satılıyor. İçinde herhangi bir ek katkı maddesi yok, tamamen doğal bir tatlı. Ramazan ayı biliyorsunuz her şekilde güzel bir ay. Hepimize inşallah hayırlı Ramazanlar olsun. Bu ayda satış çok oluyor. Tabi normalde de çok satılıyor. Artık kerebiç sadece Ramazan'da değil yılın 12 ayı satılıyor. Ramazan ayında ama çok fazla yapıyoruz. Diğer tatlılar gibi çok şekerli olmadığı için özellikle oruç tutan vatandaşlarımızın şekerini birden yükseltmiyor. Zaten her şeyi doğal olduğu için de vücuda faydalı ifadelerini kullandı.
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Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: Kerebiç
Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen 'kerebiç', bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. 15 kadın, Ramazan'ın ilk günü sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kerebiç yaptı.
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