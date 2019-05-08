İstanbul Ramazan imsakiyesi

18 yıldır bu işi yapan Fatma Serin ise, Kerebicimiz yağ, su ve irmikten oluşuyor. Onu yoğuruyoruz, ondan sonra içli köfte gibi açıp içine fıstık veya ceviz doldurup kapatıyoruz. Ondan sonra fırına gidiyor pişiyor ve satışa hazır hale geliyor. Satış yerinde de altına ve üstüne kaymak konulup, satılıyor. İçinde herhangi bir ek katkı maddesi yok, tamamen doğal bir tatlı. Ramazan ayı biliyorsunuz her şekilde güzel bir ay. Hepimize inşallah hayırlı Ramazanlar olsun. Bu ayda satış çok oluyor. Tabi normalde de çok satılıyor. Artık kerebiç sadece Ramazan'da değil yılın 12 ayı satılıyor. Ramazan ayında ama çok fazla yapıyoruz. Diğer tatlılar gibi çok şekerli olmadığı için özellikle oruç tutan vatandaşlarımızın şekerini birden yükseltmiyor. Zaten her şeyi doğal olduğu için de vücuda faydalı ifadelerini kullandı.