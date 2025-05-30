İstanbul'da iki çocuk kasiyere ödeme yerine falçata gösterdi: Dehşet anları kameralara çıktı

İstanbul Kartal’da yaşanan olayda, yaşları küçük iki çocuk pazar arabasıyla bir markete geldi. İçeri girdikten sonra doğrudan şarküteri reyonuna yönelen çocuklar, fiyat etiketlerini tek tek inceledi. Pahalı ürünleri özellikle seçen çocuklar, peynir ve tereyağlarını doldurdukları arabayla kasaya yöneldi.

Kapüşonla gizlendiler, ödeme yerine falçata uzattılar

Ekol TV'nin haberine göre Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların kapüşonlarını başlarına geçirerek yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görülüyor. Kasada ödeme sırası geldiğinde, kasiyer şüpheli davranışlardan dolayı temkinli davrandı. Ancak çocuklardan biri, cebinden çıkardığı falçatayı kasiyere doğru uzattı. Bu tehditle birlikte hızlıca dışarı çıkmaya çalıştılar.

Kasiyer müdahale edemedi, polis çağırdı

Şok anı yaşayan kasiyer, olaya doğrudan müdahale edemedi. Hemen ardından market yönetimiyle birlikte polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocukların kaçtığı yönü belirleyerek güvenlik kameralarını inceledi.

Şarküteri reyonunda 22 bin 500 liralık ürün çaldılar

Kamera kayıtlarının incelenmesiyle birlikte hırsızlık net olarak ortaya çıktı. Şarküteri reyonundan alınan peynir ve tereyağlarının toplam değerinin 22 bin 500 TL olduğu belirlendi. Marketteki hareketli anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada büyük tepki: “Bu yaşta eşkıyalık”

Olayın güvenlik görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. "Bu yaşta pes", "Bunlar çocuk değil, eşkıya" ve "Falçatalı tehdit nedir?" gibi yorumlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Suça sürüklenen çocuklar için yakalama çalışması başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarından eşkâlleri belirlenen çocukların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yaşlarının küçük olması nedeniyle adli süreç, çocuk koruma kanunları çerçevesinde yürütülecek.







