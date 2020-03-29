Gündem İstanbulda koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı Bakan Koca arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
İSTANBUL

İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı: Bakan Koca arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı: Bakan Koca arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıs, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırıp dehşeti yaşattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saldırıya uğrayan 112 ekiplerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da bir kişi koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırdı.
İstanbul’da bir kişi koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece geç saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi.

Arabasından inerek 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı.

  • Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

İHA
İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bakan Koca'dan geçmiş olsun telefonu

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz’ı gece saat 03.40’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Durmaz, "Gece saat 03.40’ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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