İstanbul’da narkotikle mücadelede tarihi rekor: 1 yılda 8 bin 481 tutuklama

60 bini aşkın narkotik olayı, 74 binden fazla şüpheli

2025 yılı içerisinde İstanbul genelinde 60.891 narkotik olayı meydana geldi. Bu olaylar kapsamında 74.458 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





Şüphelilerden;

• 56.890 kişi, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan (TCK 191),

• 17.658 kişi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) işlem gördü.





Yürütülen soruşturmalar sonucunda 8.481 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu rakam, İstanbul’da bir yıl içinde uyuşturucu suçlarından yapılan en yüksek tutuklama sayısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucunun yarısı İstanbul’da yakalandı

Operasyonların boyutu yalnızca adli işlemlerle sınırlı kalmadı.





1 Ocak – 22 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul’da:

• 15 ton 371 kilogram uyuşturucu madde,

• 67 milyon 367 bin 735 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.





Bu rakamlar, Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin %50’sinin, hapların ise %59’unun İstanbul’da yakalandığını ortaya koydu.

30 suç örgütü çökertildi, “Baronlar” yakalandı

2025 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu suç örgütü operasyonları kapsamında;

• 21 uluslararası,

• 7 yerel,

• 2 ulusal nitelikli olmak üzere toplam 30 organize suç örgütü çökertildi.





Bu operasyonlarda 641 şüpheli yakalanırken, 544 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, kamuoyunda “uyuşturucu baronu” olarak bilinen 30 örgüt liderinin de bulunduğu öğrenildi.

ORKİNOS BULUT operasyonlarında 31 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Interpol ve Europol iş birliğiyle yürütülen ORKİNOS BULUT ve ORKİNOS BULUT-2 operasyonları ise mücadelenin uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.





Operasyonlar kapsamında:

• 1.594 taşınmaz,

• 490 araç,

• 212 şirket,

• 1 kuru yük gemisi olmak üzere yaklaşık 31 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.





Yetkililer, tutuklanan şüphelilerin toplamda 39 ton 380 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 610 bin 350 adet uyuşturucu haptan sorumlu olduklarını belirtti.





Yetkililer: “Uyuşturucu ile mücadelede taviz yok”