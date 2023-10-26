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İstanbul'da yatsı namazı öncesi tüm camilerde Filistin'e destek için Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli İrade Platformu işbirliğinde, İstanbul'da yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Filistin için dayanışma programı düzenlendi. Fetih suresinin okunduğu programda, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Semih Bozkuş
22:05 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii

İstanbul'daki camilerde Filistin'e destek için Fetih suresi okundu.

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli İrade Platformu işbirliğinde yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Filistin için dayanışma programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Taksim ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentteki camilerde yatsı namazı öncesi sela verildi.

Fetih suresinin okunduğu programda, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Duanın ardından yatsı namazı kılındı.



#Fetih suresi
#Filistin
#İstanbul
1 gün önce
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