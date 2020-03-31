Gündem İstanbuldaki karantinadan her an güzel haber gelebilir Yurdun önünde İETT otobüsleri bekliyor
İSTANBUL

İstanbul'daki karantinadan her an güzel haber gelebilir: Yurdun önünde İETT otobüsleri bekliyor

14 gün önce yurt dışından getirenlerin karantinada tutulduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kişilerin son testlerin sonuçlarının çıkmasının ardından tahliye edilecekler. Karantinadaki kişilerin yakınları yurdun önüne akın ederken İETT otobüsleri de hazır bekletiliyor.

Haber Merkezi DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi

İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda tahliyeler bekleniyor. 17 Mart'ta yurtdışından gelen Türklerin karantinaya alındığı Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda tahliye bekleyişi başladı. Yurtta bulunanlar camlara çıkarak etrafı izledi. Yurdun için de rutin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı görüldü. Yurdun yakınında ise tahliyeler için İETT otobüsleri hazır bekletiliyor.

DOKTOR KONTROLÜNDEN SONRA ÇIKACAKLAR

Antalya'dan gelen Adem Saban karantinadaki eşi Karolin Saban ile telefonda görüştü. Sabah çiftinin telefonla konuşurken birbirlerine el salladığı da görüldü. Saban, eşinin Hollanda'dan geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bir sıkıntı yok, eşimle yeni konuştuk, doktor kontrolünden sonra salacaklar. Yeni geldim Antalya'dan yorgun bekleyeceğiz. Mutluyum sağ salim çıkıyor. Her hangi bir sıkıntısı yok, Hollanda'dan gelmişti zaten. Alıp Antalya'ya gideceğiz, tekrar kendimizi izole edeceğiz. İkinci evliliğimiz bizim eşimin çocukları Hollanda'da. Onlarda çok merak içindeler, zaten Hollanda'ya onları görmeye gitmişti. İnşallah her şey iyi olacak. Bizde öncesi de 2 hafta Hollanda'daydı. Zor tabi, insan heyecanlanıyor, meraklanıyor, strese giriyorsunuz, o burada yalnız, ben orada yalnız, biraz zor geçti" diye konuştu.

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

DHA
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdunda tahliye bekleyişi n

KKTC’den gelen 332 vatandaş daha Karaman’da karantinaya alındı
FOTOĞRAF 6
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KKTC’den gelen 332 vatandaş daha Karaman’da karantinaya alındı
Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 332 kişi daha gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi. KKTC'den feribotla Mersin Limanı'na getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 332 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.


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