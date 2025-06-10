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İşte o insanlık kahramanları

İşte o insanlık kahramanları

04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
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İnsanlığın vicdanı 12 aktivist
İnsanlığın vicdanı 12 aktivist

Gazze’de işgalci gücün neden olduğu zulme daha fazla sessiz kalamayan 12 insanlık kahramanı, dün işgalci İsrail ordusu tarafından tutuklandı.

Gemide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

  • Gemiye yapılan hukuksuz baskın, dünya genelinde tepkiye neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 vatandaşının tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, alıkonan vatandaşlarının "en kısa sürede" geri gönderilmesini istedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda 46 üyesi bulunan Sol Grup tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Madleen'e el koyması ''uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak kınandı ve “İsrail savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor” denildi.


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