İşte o insanlık kahramanları

Gemiye yapılan hukuksuz baskın, dünya genelinde tepkiye neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 vatandaşının tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, alıkonan vatandaşlarının "en kısa sürede" geri gönderilmesini istedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda 46 üyesi bulunan Sol Grup tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Madleen'e el koyması ''uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak kınandı ve “İsrail savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor” denildi.