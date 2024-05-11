İşte yeni casusluk maddesi

Düzenlemeyle casusluk suçlarının cezası arttırılıyor. Taslak metne göre Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) devletin güvenliği ile ilgili olan 339'uncu Maddesine yeni eklemeler yapılıyor. “Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma” başlıklı 339'uncu Madde “(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir” şeklindeydi. Yeni paketle bu maddeye “etki ajanlığı” da eklenecek. Maddeye yapılacak ilaveyle, “devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ya da talimatları doğrultusunda Türk vatandaşları, kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlara” da artık cezai müeyyide uygulanacak.