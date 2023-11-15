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İsveç’in üyeliği komisyonda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu’nda yarın görüşülecek.

Nur Banu Aras
04:00 - 15/11/2023 Wednesday
Güncelleme: 02:24 - 15/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Protokolde, terörle mücadele konusunda İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütlerin uygulanmasına yönelik yol haritası yer alıyor. Komisyondan geçmesinin ardından İsveç’in NATO üyeliğine katılımında Genel Kurul süreci de başlayacak. İsveç protokolü Meclis’ten geçerse 28-29 Kasım’da Brüksel’de yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ajandasında olacak. İsveç’in NATO’ya üyeliği bu toplantının en önemli gündemi olacak. Fidan NATO Zirvesi’nde Gazze’deki durumu da gözler önüne serecek.



#TBMM
#İsveç
#NATO
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