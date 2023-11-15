İsveç’in üyeliği komisyonda

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Protokolde, terörle mücadele konusunda İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütlerin uygulanmasına yönelik yol haritası yer alıyor. Komisyondan geçmesinin ardından İsveç’in NATO üyeliğine katılımında Genel Kurul süreci de başlayacak. İsveç protokolü Meclis’ten geçerse 28-29 Kasım’da Brüksel’de yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ajandasında olacak. İsveç’in NATO’ya üyeliği bu toplantının en önemli gündemi olacak. Fidan NATO Zirvesi’nde Gazze’deki durumu da gözler önüne serecek.