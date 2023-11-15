İsveç’in üyeliği komisyonda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, yapılan görüşmede, TBMM ile İsveç parlamentosu arasındaki ilişkilerin geliştirildiğini ve karşılıklı ziyaretlerle bunun daha ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı.