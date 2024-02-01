İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Birileri istiyor ki billboard olmadan seçim çalışması yapalım, bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Akşener, "Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, CHP 1 liralık yardım yapmış mı" diye tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eski ortağına sert çıktı.





BİLLBOARDSUZ KAMPANYA YAPALIM İSTİYORLAR

"Görünen o ki görüşleri fark etmeksizin siyasetteki herkes bizden çok rahatsız!" diyen Akşener, DEM Partisi'nin de kendilerinden rahatsız olduklarını belirterek, "Son dönemdeyse artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış!" sözlerini dile getirdi. Akşener, "Bugün de birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım! Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan; iktidar değil ana muhalefet! Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane! Ya, ne kadar da ilginç değil mi? ‘Hadi canım o kadar da olur mu?’ dediğinizi duyar gibiyim... Heyhat oluyor" diye konuştu. Seçim kampanyalarını yürütecek şirketle anlaştıklarını bu kapsamda da Ankara, İstanbul ve İzmir'de bilboard kiraladıklarını belirten Akşener şirketle yaptıkları anlaşmaya göre, standart bir uygulamayla belediyelerden onay alındıktan sonra billboardlarının geçtiğimiz pazar akşamı asılacağını belirtti.









TEDİRGİN OLMUŞLAR

Akşener şöyle devam etti: Billboard görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse, basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul’dan şirkete bir telefon gelmiş; ‘Bunları asmayacaksınız. Bunları yumuşatın.’ Üstelik sadece İstanbul’da değil, Ankara ve İzmir’de de asılmayacakmış. Ya, sonra da eş başkanlık deyince alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine şirket de hâliyle korkmuş, tedirgin olmuş" ifadelerini kullandı. Akşener, "Bu tip durumlarda prosedür gereği eğer belediye onay vermiyorsa sebebiyle beraber bir ret yazısı kaleme alıp imzalı ve kaşeli şekilde şirkete, dolayısıyla bize iletmesi gerekir" dedi.





LAFA GELINCE ŞEFFAF

Akşener, "Ne hikmetse lafa gelince kapsayıcılık ve şeffaflık abidesi kesilen bu belediyeden bize gönderilen ne bir ret ne de bir onay yazısı olmadı. Sadece şirket, gelen bu telefon sebebiyle billboardlarımızın asılamayacağını söyledi. İşte o nedenle çok yakın bir gelecekte bu kepazeliğin ihalesini şirketin üzerine yıkarlarsa hiç şaşırmayacağız. Çünkü biz zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları; kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz zaten. Ama belli ki bunlar, karşılarında kimlerin olduğunu unutmuşlar" ifadelerini kullandı.





Bir çakıl taşına mı takılacağız

Partisinin yıllarca zorluklar karşısında dimdik durduğunu savunan Akşener sözlerine şöyle devam etti: “Türlü engelleri dikenli telleri yüksek duvarları aşan bizler, şimdi bir çakıl taşına mı takılacağız? Hadi oradan be! Ateşten çemberlerden geçip bugünlere gelen bizler, şimdi bir kibritle mi yanacağız? Hadi oradan be! Elbette hayır! Bunlar bize vız gelir, tırıs gider!”





Sloganlar CHP’ye gönderme

Akşener, billboardlardaki görsellerde neler yazıldığını da açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “yumuşatılmasını” istediği sloganlar arasında, "Eş Başkanlık kavgasına da mecbur değilsin", "Teröre alan açana da mecbur değilsin", "Cahil diyene de mecbur değilsin", "Belediye sansürüne de mecbur değilsin" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.





Çankaya düğümü çözülüyor

Gül Çiftçi Binici Hasan Can Güner

Adaylarını belirlemeye devam eden CHP, yarın (cuma) PM'de Çankaya'yı görüşecek. Oy deposu olarak gördüğü yerleri en son açıklayan CHP'de Çankaya için iki isim üzerinde duruluyor. Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici ve Genel Başkan Özgür Özel'in avukatı Hasan Can Güner isimleri Çankaya için öne çıkıyor. Yarın açıklanacak ilçeler arasında, PM'de Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi ilçeler de olacak. Kıyı ilçelerde oy oranı diğer yerlere göre yüksek olan CHP’de Genel Merkez-İmamoğlu arasında aday bilmecesi yaşanıyor. Kıyı ilçelerinde İmamoğlu'na yakın isimler aday olmaya çalışırken, Genel Merkez ekibi de kendilerine yakın kişileri aday göstermek istiyor. Bodrum’da İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismin aday olması için baskı yaptığı kaydediliyor.





Engelleme yapmadık

İBB Başkanı İmamoğlu, Akşener’in “Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane” açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu şöyle konuştu: “Bizim öyle bir engelleme girişiminde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu işin sadece İstanbul'u yok. Bu işler şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onunla konuşabilirler.''



