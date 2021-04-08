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POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan mültecilere kin kustu: İşgalciler ya Suriye’ye ya da Avrupa’ya gidecekler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Suriyeli mültecileri hedef aldı. Türkkan, “İlk seçimde Suriyeliler kendi ülkesine dönecek. Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ya kendi ülkelerine dönecekler ya da Avrupalılar misafir edecek. İşgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Türkkan mültecilere kin kustu: İşgalciler ya Suriye’ye ya da Avrupa’ya gidecekler
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında mültecilere kin kustu.

Suriyeli mültecilere "işgalci" dedi

Suriyeli mültecileri "işgalci" olarak nitelendiren Türkkan, ilk seçimde Suriyeli mültecileri kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi.

"Hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz"

Türkkan, “Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ya kendi ülkelerine dönecekler ya da Avrupalılar misafir edecek. İşgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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