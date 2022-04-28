Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar Kadir Gecesi'ni teravih namazları ve dualarla ihya etti

Kabe'nin umrecilerle, Mescid-i Nebevi'nin de ziyaretçilerle dolup taştığı belirtilen açıklamada, Müslümanların Kadir Gecesi'ni teravih namazları, dualar ve salavatlarla Allah'a karşı huşu içerisinde geçirdiği kaydedildi.

Ravza-i Mutahhara, bayramın ikinci gününe kadar ziyarete kapatıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Nebevi Başkanlığından aktardığı açıklamada, yoğun ziyaretçi akınından dolayı Ravza-i Mutahhara'nın ziyarete geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu.

Ramazanın başından bu yana 1 milyona yakın kişinin Mescid'i ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın ziyaretçilerin selameti için alındığı kaydedildi.

Karara göre, Mescid-i Nebevi'deki Hazreti Peygamber'in ilk dönemde kurduğu mescit ile Kabri Şerifi arasındaki bölüm olan Ravza-i Mutahhara bölümü, bugünden itibaren Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe dek ziyaretlere kapatılacak.

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Bu bölüm, Hazreti Peygamber'in, eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisi sebebiyle Müslümanlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor.