Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kabe ve Mescid-i Nebevide Müslümanlar Kadir Gecesini teravih namazları ve dualarla ihya etti
İSTANBUL

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar Kadir Gecesi'ni teravih namazları ve dualarla ihya etti

Kabe ve Mescid-i Nebevi'yi kapsayan Haremeyn-i Şerifeyn İdaresinden yapılan açıklamada, "Allah'ın evini ziyarete gelenlere ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ziyaretçilerine tam bir hizmet verilmesi için Haremeyn yönetimi tarafından yoğun çalışmalar yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kabe ve Mescid-i Nebevide Müslümanlar Kadir Gecesini teravih namazları ve dualarla ihya etti
Mekke ve Medine'deki Haremeyn'de Kadir Gecesi ihya edildi.

Kabe'nin umrecilerle, Mescid-i Nebevi'nin de ziyaretçilerle dolup taştığı belirtilen açıklamada, Müslümanların Kadir Gecesi'ni teravih namazları, dualar ve salavatlarla Allah'a karşı huşu içerisinde geçirdiği kaydedildi.

Ravza-i Mutahhara, bayramın ikinci gününe kadar ziyarete kapatıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Nebevi Başkanlığından aktardığı açıklamada, yoğun ziyaretçi akınından dolayı Ravza-i Mutahhara'nın ziyarete geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu.

Ramazanın başından bu yana 1 milyona yakın kişinin Mescid'i ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın ziyaretçilerin selameti için alındığı kaydedildi.

Karara göre, Mescid-i Nebevi'deki Hazreti Peygamber'in ilk dönemde kurduğu mescit ile Kabri Şerifi arasındaki bölüm olan Ravza-i Mutahhara bölümü, bugünden itibaren Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe dek ziyaretlere kapatılacak.

Bu bölüm, Hazreti Peygamber'in, eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisi sebebiyle Müslümanlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor.

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
OYNAT 00:59
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.
Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
FOTOĞRAF 16
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Kudüs'te binlerce Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kadir Gecesi'ni Aksa'da geçirmek isteyen aileler, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı.

Mescid-i Aksada Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

​Binlerce Müslüman akın etti.
Liverpool finale göz kırptı

Liverpool finale göz kırptı

Devler Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'e şans tanımadılar.
İngilterede haftalardır binlerce kişi tarafından protesto edilen mülteci karşıtı yasa tasarısı kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük finalde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kavala'ya verilen cezaya ilişkin ilk açıklama.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.