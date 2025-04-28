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Kabinenin gündemi İstanbul depremi

Kabinenin gündemi İstanbul depremi

08:5828/04/2025, Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemin öne çıkan başlığı ise Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkileri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki haftalık aranın ardından kabine toplantısına başkanlık edecek.


Kabine toplantısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik deprem en önemli başlık. Depremin etkileri kabinede ele alınacak ve İstanbul'daki yapı stoku bir kere değerlendirilecek.


Kentsel dönüşüm çalışmalarının da kabine konuşulması öngörülüyor. Özellikle yeni ve ulaşılabilir konut projelerine ilişkin de bir değerlendirme yapılması bekleniyor.


EKONOMİ GÜNDEMİ

Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin de denetimler devam ediyor. Kabine bu durum da konuşulacak.


Enflasyonda beklentiler yükseldi. Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar da kabinede görüşülecek.


PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Terör örgütü PKK ve uzantılarının kendini feshetmesi ve silahların bırakılması bekleniyor.


Bu ay sonunun önmeli olduğu Ankara kulislerinde konuşulurken bu konunun da kabine toplantısında görüşülmesi öngörülüyor.

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