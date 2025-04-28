Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, gündem İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki deprem ve terörsüz Türkiye hedefi olacak.





MASANIN ANA GÜNDEMİ İSTANBUL DEPREMİ

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.





SOSYAL KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.





EKONOMİ GÜNDEMİ

Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin de denetimler devam ediyor. Kabine bu durum da konuşulacak.





Enflasyonda beklentiler yükseldi. Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar da kabinede görüşülecek.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.





Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.





SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM DA MASADA