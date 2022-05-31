Gündem Kadınlar asırlık dokuma kilim geleneğini gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor
BİNGÖL

Kadınlar asırlık dokuma kilim geleneğini gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde asırlar öncesinden bugünlere birçok ailenin geçim kaynağı olan yöresel kilim dokumacılığı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler gruplarına girmemesi için yaşatılmaya çalışılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Kadınlar asırlık dokuma kilim geleneğini gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor
Kadınlar halı dokuma geleneğini devam ettiriyor.

Geçmişte ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan halı ve kilim dokumacılığı birçok meslek grubu gibi teknolojinin gölgesinde kalırken, Solhan ilçesinde bu kültürel mirasın unutulmaması için İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde açılan kurslara eklendi.

Kurum bünyesinde yıllarca usta öğreticilerin gayreti kursiyerlerin azmiyle yürütülen bu iki meslek grubundan halı dokumacılığı bir süre sonra yeni kursiyerlerin kursa katılmamasından dolayı kapanırken, kilim dokumacılığı için ise her yıl bir gayret ile yeni kursiyerlerin katılımı ile açılıyor. Teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıklar karşısında Solhan’da halı dokumacılığın ardından kilim dokumacılığının da yok olmaması için İlçe HEM tarafından açılan kurslarda yaşatılmaya çalışılıyor.

Bir kilimin yapım aşaması kimi zaman bir yılı bulurken, alıcılar tarafından ilginin az olması nedeniyle el emeği ürünler kursiyerlerin emeğinin karşılanması için Solhan Kaymakamlığı, Solhan Belediyesi ve kurum tarafından bulunan alıcılar tarafından alınıyor.

Kilim dokumacılığı kursuna ilginin gün geçtikçe azaldığını söyleyen İlçe HEM usta öğreticilerinden Hasret Yıldız, kurs için yaklaşık bir ay hazırlık sürecinin olduğunu belirtti. Yıldız, “İlk başvurular yapıldıktan sonra bir ay hazırlığını yapıyoruz. Kursiyer arama-taramasını yapıyoruz, kursiyerlerimizi hazırlıyoruz. Sınıfı hazırladıktan sonra başlıyoruz. İplerimiz hepsi yün, kök boya, el dokuması, kırkma ip ile başlıyoruz. Bunları yaptıktan sonra da Solhan Kaymakamlığı, belediye başkanı, farklı bulduğumuz alıcılar olsun, ürünlerimizi onlara veriyoruz. Onlardan gelen ücreti de kursiyerlerimize veriyoruz” dedi.

Asırlık kilim dokumacılığı kadınların elinde yeniden hayat buldu
GÜNDEM
Asırlık kilim dokumacılığı kadınların elinde yeniden hayat buldu

Çöpten topladığı kilim parçalarını dönüştürerek 23 ülkeye ihraç ediyor
FOTOĞRAF 5
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Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, temin ettiği ve çöpte bulduğu eski kilim ve yünden yaptığı otantik çantaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere 23 ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerinin çok beğenildiğini ifade eden Demirkıran, gelen taleplerden memnun olduğunu söyledi.<br>
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Çöpte bulduğu eski yırtık kilimleri otantik çanta yapıyor<br><br>Çöpten topladıkları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Ayhan Demirkıran, “İşimiz insanların yapmadığı, göremediği şeyleri gösterebilmek ve yapabilmek. Bu konuda değişik şeyler üzerine çalışma yapmaktayız. Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz\" dedi.
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\"23 ülkeye ürün gönderiyoruz\"<br><br>Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, “Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor\" diye konuştu.
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\"Fiyatlarımız 100-300 TL arasında\"<br><br>Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı.
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Çöpten topladığı kilim parçalarını dönüştürerek 23 ülkeye ihraç ediyor
Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, çöpten topladığı yırtılmış kilim ve yünlerden yaptığı çantaları 23 ülkeye ihraç ediyor.
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