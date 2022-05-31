Kadınlar asırlık dokuma kilim geleneğini gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor

Geçmişte ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan halı ve kilim dokumacılığı birçok meslek grubu gibi teknolojinin gölgesinde kalırken, Solhan ilçesinde bu kültürel mirasın unutulmaması için İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde açılan kurslara eklendi.

Kurum bünyesinde yıllarca usta öğreticilerin gayreti kursiyerlerin azmiyle yürütülen bu iki meslek grubundan halı dokumacılığı bir süre sonra yeni kursiyerlerin kursa katılmamasından dolayı kapanırken, kilim dokumacılığı için ise her yıl bir gayret ile yeni kursiyerlerin katılımı ile açılıyor. Teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıklar karşısında Solhan’da halı dokumacılığın ardından kilim dokumacılığının da yok olmaması için İlçe HEM tarafından açılan kurslarda yaşatılmaya çalışılıyor.

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Bir kilimin yapım aşaması kimi zaman bir yılı bulurken, alıcılar tarafından ilginin az olması nedeniyle el emeği ürünler kursiyerlerin emeğinin karşılanması için Solhan Kaymakamlığı, Solhan Belediyesi ve kurum tarafından bulunan alıcılar tarafından alınıyor.

Kilim dokumacılığı kursuna ilginin gün geçtikçe azaldığını söyleyen İlçe HEM usta öğreticilerinden Hasret Yıldız, kurs için yaklaşık bir ay hazırlık sürecinin olduğunu belirtti. Yıldız, “İlk başvurular yapıldıktan sonra bir ay hazırlığını yapıyoruz. Kursiyer arama-taramasını yapıyoruz, kursiyerlerimizi hazırlıyoruz. Sınıfı hazırladıktan sonra başlıyoruz. İplerimiz hepsi yün, kök boya, el dokuması, kırkma ip ile başlıyoruz. Bunları yaptıktan sonra da Solhan Kaymakamlığı, belediye başkanı, farklı bulduğumuz alıcılar olsun, ürünlerimizi onlara veriyoruz. Onlardan gelen ücreti de kursiyerlerimize veriyoruz” dedi.

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