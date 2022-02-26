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İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede çalışmaları: Dağıtılan hijyen ürünü sayısı 10 milyonu geçti

Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede sosyal çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ev ve dükkanları tek tek gezerek talepte bulunan vatandaşlara bugüne kadar 9 milyon 200 bin maske ve 1 milyonun üzerinde kolonyayı ücretsiz dağıttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede çalışmaları: Dağıtılan hijyen ürünü sayısı 10 milyonu geçti
Belediye ekipleri ev ve dükkanları tek tek gezdi.

Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede sosyal çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ev ve dükkanları tek tek gezerek talepte bulunan vatandaşlara bugüne kadar 9 milyon 200 bin maske ve 1 milyonun üzerinde kolonyayı ücretsiz dağıttı. İhtiyaç sahiplerine bu süreçte destek de olan Kağıthane Belediyesi, ailelere 150 bin gıda paketi desteğinde bulundu. Yanı sıra korona virüse yakalanan vatandaşların bağışıklığının güçlenerek hastalığı rahat atlatmaları için meyve sepetleri dağıtılıyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin vatandaşlara temizlik, maske, mesafe hatırlatmasında bulundu.

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