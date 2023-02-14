Kahramankazan’da gönülden seferberlik: 2 bin 100 depremzede evlere misafir edildi

Kahramankazan Belediyesi Kahramanmaraş’ta yaşanan şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlar için depremin ilk günü #EvimEvindir çağrısında bulundu.

Çağrıyı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesaplarından "Depremde evini yitirmiş kardeşlerim! Sizleri Kahramankazan'ımıza bekliyoruz. Yüreklerimiz gibi hanelerimizin kapıları da sizlere açık! Bugünden itibaren, öncelikle kadın ve çocuklarımız olmak üzere, Kahramankazan halkı olarak afetten etkilenen kardeşlerimize #EvimEvindir diyoruz!’’ sözleriyle duyurdu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz





Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un yaptığı çağrı doğrultusunda yüzlerce aile Kahramankazan’a yolculuğa başladı.





Kahramankazan’da depremzedelerin barınacağı evler hazır hale getirildi.





2 bin 100 depremzede Kahramankazan'a ulaştı

Çalışmanın başladığı günden itibaren 2 bin 100 depremzede Kahramankazan’a ulaştı. Gelen depremzedeler belirlenen evlere yerleştirildi.





Kahramankazan Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, #EvimEvindir çağrısıyla afet bölgesinden gelen depremzedeleri ağırlamaya devam ederken Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek acılarına ortak oluyor.

Hem evlere hem de Kahramankazan halkının evlerinde verdikleri odalara yerleşen ailelerin sıcak görüntüleri duygu dolu anlar yaşattı. Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren Kahramankazan halkı, gelen depremzedeleri kendi aileleri gibi görürken ihtiyaçları karşılama noktasında da elinden geleni yapıyor.

AK Parti İl Başkanı Özcan'dan ailelere ziyaret

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz eşliğinde depremzedeleri yerleştirildikleri evlerde ziyaret etti.

İl Başkanı Özcan, afet bölgelerinde ağır hasarlar alarak derinden sarsılan vatandaşları, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Kahramankazan’da yerleştirildikleri evlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kahraman kadınlardan destek





Kahramankazan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, #EvimEvindir yardım çalışması kapsamında Kahramankazan’a gelen depremzede vatandaşlara mantı, bazlama ve gözleme yapmaya başladı. Kahramankazan’ın temiz yürekli girişimci kadınları yaptıkları gözleme ve bazlamaları Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri depremzede vatandaşlara dağıtıyor.

Kadın Kooperatifi planlanan çalışmalar dahlinde gözleme ve bazlamanın yanı sıra, el yapımı mantı, makarna ve daha pek çok farklı yiyecek hazırlayarak depremzedelere dağıtılmak üzere belediye ekiplerine teslim edecek. Kahraman kadınlar geniş ürün yelpazesinde birçok yiyecek hazırlayacak. Sürdürülen yardımlar için destek vermek isteyen vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yiyecek ve içecekleri kooperatife teslim edebilecekler.

Anlamlı yardım

Kahramankazan Belediyesi’nin başlattığı #EvimEvindir çağrısı vatandaşların destekleri ile büyüyerek devam ediyor. Tek yürek olan Kahramankazanlılar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un çağrısına kulak vererek, evlerini afet bölgesinden gelen depremzedelere açıyor. Eski dönem Ankara Milletvekili ve sanayici iş adamı Hamdi Eriş, #EvimEvindir çağrısı kapsamında depremzedeler için kiralanan dairelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 Milyon TL yardımda bulundu.





Başkan Oğuz'dan hayırseverlere teşekkür

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, #EvimEvindir çağrısı kapsamında evlerini, odalarını depremzedelere açan hayırsever vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

Kahramankazan halkının gösterdiği fedakârlık ve misafirperverliklerden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Başkan Oğuz, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla evlerinin kapılarını açan hayırseverlere tek tek isimlerini söyleyerek teşekkür etti.

Aydın, Muğla, İzmir illerinden #EvimEvindir diyen birçok vatandaşımızın olduğunu ifade eden Serhat Oğuz ‘’Bugün depremzede aileleri gezdik. O kadar sıcak tablolarla karşılaştık ki bunların bilinmesini özellikle ama özellikle istiyorum. 30 yıllık birikimlerini bizlere teslim eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duyguları sizlerle beraber yaşamanın haklı gururu içerisindeyim. Allah hayırlarınızı kabul eylesin inşallah’’ dedi.



