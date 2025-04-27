Kahvaltıda vatandaşa yedireceklerdi: Konya'da 50 ton eritme peynir imha edildi

Konya'da sağlığa zararlı yaklaşık 50 ton peynir imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynirin imha edildiğini ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini duyurdu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yumaklı açıklamasında "Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda,
"Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"
ifadelerine yer verdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.
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