Kahvehanede kumar oynayan 6 şahsa idari para cezası

Kahvehanede kumar oynayan 6 şahsa idari para cezası

11:4811/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
IHA
Ele geçirilen para ve iskambil desteleri.
Ele geçirilen para ve iskambil desteleri.

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kahvehanede yapılan kontrolde 6 şahsa idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya ili Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından 8 Aralık günü kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde 1 adet iskambil destesi ve suçtan elde edilen gelir niteliğinde para ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında TCK 228 çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

