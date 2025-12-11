Kahvehanede kumar oynayan 6 şahsa idari para cezası

Edinilen bilgiye göre, Antalya ili Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından 8 Aralık günü kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde 1 adet iskambil destesi ve suçtan elde edilen gelir niteliğinde para ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında TCK 228 çerçevesinde adli işlem başlatıldı.