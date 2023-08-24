|
Gündem

Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

07:46 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.


Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.



Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde: 11 köy boşaltıldı gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde: 11 köy boşaltıldı gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


#Kandıra
#Kocaeli
#Orman yangını
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi