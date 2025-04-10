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Kantin alışverişlerini 'atıklarla' yapacaklar

Kantin alışverişlerini 'atıklarla' yapacaklar

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir'de, öğrencilerin topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında paraya çevirip kantinden alışveriş yapabilmesini sağlayan proje başlatıldı. Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Bornova ilçesindeki 3 okulda pilot olarak başlatılan "Bornova 0 Atık Projesi" tanıtıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni hatırlatarak, "Hedefimiz kısa sürede tüm Bornova ve İzmir'e bu projeyi yaygınlaştırmak. Bizim geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji ve benzeri alanlarda yürüttüğümüz faaliyetler karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacak" dedi. İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli ise öğrencilerin ayrı ayrı poşetlerde 5 tür atık toplayabileceğini anlatarak, şunları kaydetti: "Ayrı poşetlerde biriktirdikleri atıkları, her birinin okul numarasına tanımlanan dijital kartlarıyla birlikte okullarda bulunan atık noktasına getirecekler. Orada bir sistem var, kartlarını okuttuklarında atık türünü oradan seçebilecekler. Tartımız olacak. Tartıya atığını bırakacak, türünü seçecek. Kartına parası yüklenecek. Okul kantininde harcamasını yapacak" dedi.


#İzmir
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