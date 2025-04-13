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Karabük'ün Eflani ilçesinde kar tatili

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar tatili

21:2013/04/2025, Pazar
IHA
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Eflani'de eğitime kar engeli. (Foto: Arşiv)
Eflani'de eğitime kar engeli. (Foto: Arşiv)

Yurtta bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı bir kez daha eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışının sürdüğü Karabük'ün Eflani ilçesinde yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



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