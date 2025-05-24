Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaca’nın yerine Bingöl

Karaca’nın yerine Bingöl

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0024/05/2025, Saturday
G: 24/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tekin Bingöl
Tekin Bingöl

CHP, TBMM Başkanlık Divanı’na vereceği üyeler için dün parti grubunda seçim yaptı. TBMM Başkanvekilliği için 3 isim aday oldu. 135 sandalyesi bulunan CHP’de salt çoğunluk arandı. İlk turda Tekin Bingöl 63, Gürsel Erol 45, Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı. Karaca, Erol lehine çekilerek ikinci turda aday olmadı. İkinci turda Tekin Bingöl 72 oy alarak seçildi. Rakibi Gürsel Erol ise 54 oyda kaldı. TİP’li Can Atalay hakkında AYM kararını Meclis kürsüsünde oldubittiye getirerek okuttuğu krizin yansımaları süren Karaca, seçim sonucunda koltuğunu koruyamadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Karaca son dönemde CHP grubu tarafından yalnız bırakılmıştı. TBMM İdare Amirliği seçiminin ilk turunda Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı, Yaşar Tüzün’e karşı ikinci turda seçildi. 3 katip üyelik için ise grupta 4 aday çıktı. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki ve Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter seçildi. Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçimi kaybetti.



#politika
#CHP
#Gülizar Biçer Karaca
#Tekin Bingöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Af yasası çıktı mı, son durum ne? Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi, ceza indirimi ne zaman çıkacak? 24 Mayıs 2024