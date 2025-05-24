Karaca’nın yerine Bingöl

CHP, TBMM Başkanlık Divanı’na vereceği üyeler için dün parti grubunda seçim yaptı. TBMM Başkanvekilliği için 3 isim aday oldu. 135 sandalyesi bulunan CHP’de salt çoğunluk arandı. İlk turda Tekin Bingöl 63, Gürsel Erol 45, Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı. Karaca, Erol lehine çekilerek ikinci turda aday olmadı. İkinci turda Tekin Bingöl 72 oy alarak seçildi. Rakibi Gürsel Erol ise 54 oyda kaldı. TİP’li Can Atalay hakkında AYM kararını Meclis kürsüsünde oldubittiye getirerek okuttuğu krizin yansımaları süren Karaca, seçim sonucunda koltuğunu koruyamadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Karaca son dönemde CHP grubu tarafından yalnız bırakılmıştı. TBMM İdare Amirliği seçiminin ilk turunda Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı, Yaşar Tüzün’e karşı ikinci turda seçildi. 3 katip üyelik için ise grupta 4 aday çıktı. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki ve Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter seçildi. Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçimi kaybetti.