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Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi dopdolu

Yolcularını tarih ve doğayla buluşturacak Karaelmas Ekspresi, 8 Mart'taki tanıtım gezisinin ardından 12 Nisan'da ilk yolcularıyla buluşacak.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:16 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turun 220 kişilik kontenjanı için biletler bitti. Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan turda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı bulacak. 3 gün sürecek turu talep eden vatandaşların bu güzergahı tercih sebebi, ‘Yeşil doğa ve deniz manzarası’ oldu. Karaelmas Ekspresi’ni tercih eden gezginlerin en çok merak ettiği Çankırı Tuz Mağarası, Karabük ilinden başlayan yeşil ve akarsu manzarası oldu. Gezginlerin özellikle Karabük Yenice’deki manzaraları, Safranbolu ve Zonguldak'taki deniz manzaralarının en çok merak ettiği bölgelerin olması dikkat çekti. 17 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci sefere de ilgi yoğun.



#Karaelmas Ekspresi
#Turizm
#Aktüel
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