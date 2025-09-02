Yeni Şafak
Kastamonu Araç'taki yangın ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kastamonu Araç'taki yangın ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

18:33 2/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
DHA
Yangınların sürdüğü bölge havadan görüntülendi.
Yangınların sürdüğü bölge havadan görüntülendi.

Pazar günü Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangınlar sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu’nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktığı ve ekiplerin yangını söndürmek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor.

Karabük-Kastamonu kara yolu duman altında kalırken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Altı köy 437 vatandaş tahliye edildi

Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.

Kara yolu trafiğe kapatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu’nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu’nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Karabük'te bir yangın daha

Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.



