Kaybetme korkusu sardı

İstanbul, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Adana, Muğla ve Mersin gibi büyükşehirlerde CHP’li adaylara ilginin gerilediği değerlendiriliyor. Diğer on şehir de yakından takip ediliyor. CHP 2019’da kazandığı ama yeniden aday göstermediği mevcut başkan Demirhan Elçi’nin İYİ Parti’den aday olması Artvin’de dengeleri değiştirdi. Yeni adayı Bilgehan Demir’in de destek görmemesinin CHP’yi zora soktuğu bildirildi. Trakya’da da CHP zorda. Tekirdağ’da düşüş olduğu, Kırklareli’nde de mevcut ismin tabanda kabul görmediği, Edirne’de Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çektirilmesinin düşüşe neden olacağı belirtiliyor. Burdur’da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz’in oylarının düştüğü kaydediliyor. Bilecik’te Melek Mızrak Subaşı, Kırşehir’de ise Selahattin Ekicioğlu’nun performansı beğenilmiyor.