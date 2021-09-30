Gündem İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı
KAYSERİ

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı

Kayseri'de, kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K, işten çıkarıldığı için park halindeki iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı. Olaydan sonra kaçan şüpheli kepçe operatörünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kayseri haberleri: İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı
İşten çıkarılan kepçe operatörü, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı

Olay, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi.

İddiaya göre, tamirde olan KASKİ'ye ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı. Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı.

İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi
İHA
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi. Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.

İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi
İHA
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aracından beyzbol sopası ile inen saldırgan dehşet saçtı
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde yaşandı.
Title
Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu.
Title
TIR sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce TIR'ın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti.
Title
Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı.
Title
Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.
Title
Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Efraim Candan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Title
Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu
Title
Title
Title
Aracından beyzbol sopası ile inen saldırgan dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla TIR'ın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla TIR sürücüsüne saldırdı. TIR sürücüsünü darp edip yaralayan şüpheli, aracına binerek kaçtı. Bu sıralarda, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.

Datça'da iki korkutan deprem
GÜNDEM
Datça'da iki korkutan deprem
Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.