İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı

Olay, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi.

İddiaya göre, tamirde olan KASKİ'ye ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı. Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı.

İHA İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi. Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.

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İHA İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAF 11 Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde yaşandı. Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu. TIR sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce TIR'ın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti. Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı. Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Efraim Candan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu Aracından beyzbol sopası ile inen saldırgan dehşet saçtı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla TIR'ın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla TIR sürücüsüne saldırdı. TIR sürücüsünü darp edip yaralayan şüpheli, aracına binerek kaçtı. Bu sıralarda, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.

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