Kazdıkları kuyuya düştüler

Üsküdar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay’a başörtüsü düzenlemesinin iptaline ilişkin başvuruda savcının verdiği mütalaaya tepki gösterdi. “Bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İstanbul Türkiye’nin bir özetidir. İstanbul’a yapılan her yatırım aynı zamanda Türkiye’ye yapılmıştır. 15-20 yıl önceki Üsküdar’ı bir hatırlayın. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işten. Onların belediyecilik, vesaire bu tür şeyi yok. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar, kanalizasyonlar, berbat.

SENİN ONLARLA NE İŞİN VAR

Türkiye, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleriyle güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Bay Kemal Almanya’ya gittin yanındaki o hanım o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var? Bunlar PKK’nın Almanya’daki uzantıları. Onlarla ne konuştun, anlat bakalım. Çıkmışlar diyorlar ki Almanya’da bunlar seçilmiş olanlar. Sen bunlarla yol yürüyebilirsin Bay Kemal. Bizim bunlarla yürüyecek yolumuz yok. Bay Kemal’in rahatsızlığını anladınız mı?

BİZ AYRIMI KALDIRDIK

Türkiye’yi yıllarca gereksiz yere meşgul eden, siyasi kavgaların malzemesi haline dönüştürülmeye çalışılan başörtü meselesinde bu tür bir anlayışın izleri görülüyor. Türkiye’de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık-başı örtülü ayrımını kaldırdık. Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorsa öyle giyiniyor.

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ESKİ TÜRKİYE’DEN KALMA

‘Senin başın niye kapalı?’, ‘Senin başın niye açık?’ böyle bir şey sormaya kimsenin hakkı yok, böyle bir şikayet de söz konusu olamaz. Ama bir anda bir savcı çıkmış... Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, Anayasa’da, kanunlarda her şey bir yere oturmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay’ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?

BUNLAR ART NİYETLİ

Biz bu ülkede hala laiklik tartışmasıyla mı vakit geçirmeliyiz yoksa çocuklarımıza daha iyi bir geleceği nasıl bırakabileceğimizi mi tartışmalıyız? Milleti eski Türkiye tartışmalarının içine çekmek isteyenler art niyetli. Tayyip Erdoğan tökezlesin de Türkiye isterse yere kapaklansın zihniyetiyle hareket edenlerin hiçbirinin yüreğinde zerre kadar ülke ve millet sevgisi olamaz. Bizimle derdi olanlara sesleniyorum: Ülkeyle ve milletle uğraşmayı bırakın. Önümüzde 31 Mart’ta seçim var. Türkiye’de demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işliyor, çıkın meydana derdiniz neyse anlatın millete.

PARİS’İ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Türkiye’ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyeceğini aktaran Erdoğan, “İşte Avrupa’da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz’da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar. Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Televizyonlar, gazeteler yanan arabaların, yağmalanan iş yerlerinin göstericilere en şiddetli şekilde müdahale eden polislerin görüntüleriyle dolu. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiçbir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep, demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz” dedi. Gezi Parkı eylemlerindeki bir duvar yazısını hatırlatan Erdoğan, “Umarım yakında Paris sokaklarındaki duvarlarda ‘Zulüm 1789’da başladı’ yazıları da görmeyiz. Bağdat Caddesi’nin sokaklarında ne diyorlardı? ‘Zulüm 1453’te başladı’... O vicdansızlar bunları yazdılar duvarlara” diye konuştu.

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Avrupa kazdığı kuyuya düştü

Erdoğan, “Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır. Bizim yıllarca kendilerini koruyup kollamaları için ikaz ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları da şimdi bu kaosun en başta gelen failleri arasındadır. PKK’nın uzantıları orada. DHKP-C orada. Her görüştüğümüzde kendilerine ‘Terör bir yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar’ demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama hakikat budur” dedi. Batılı liderlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden kendi vatandaşlarınıza hak ettikleri gibi demokrasinin kurallarıyla teröristlere ise yine hak ettikleri gibi hukukun yöntemleriyle muamele etmenizi bekliyoruz” diye konuştu.

CHP zulmünden her yeri kurtaralım

Erdoğan, AK Parti’nin milletin karşısında ilk hizmet imtihanını belediyelerde vermiş bir kadro tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, “İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri başta olmak üzere diyorum ki 39 ilçesinin 31 Mart’ta bu hizmetleri alamayan ilçelere de AK Parti belediyeciliğini götürelim, oraları da çözüme kavuşturalım” dedi. Bu seçime İstanbul’da Cumhur İttifakı ile girdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Cumhur ittifakı ile beraber şu İstanbulumuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri. Ülkemizin pek çok yerindeki belediyelerde yaptığımız hizmetler, milletimiz tarafından takdirle, beğeniyle karşılanmıştır. Yıllarca çöpe, çamura, hava kirliliğine düzensizliğe, kaçak yapılaşmaya ve altyapısızlığa mahkum edilen ilçelerimiz, şehirlerimiz bu kadrolar tarafından hak ettikleri hizmetlere inşallah kavuşturuldu, kavuşturuluyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Eski Türkiye atıklarına ve artıklarına, Ey İstanbul, 31 Mart’ta hak ettikleri dersi bir kez daha vermeye hazır mıyız? Üsküdar; İstanbul’un çöpten geçilmeyen, kokudan yanına varılmayan, hava kirliliğinden nefes alınmayan günlerinin müsebbiplerine hadlerini bildirmeye hazır mıyız?” diye sordu.

Erdoğan’dan sürpriz telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracında bir üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesinin görüntüsünü sosyal medya hesabından “Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan” mesajıyla paylaştı. Erdoğan, İstanbul’da bir program çıkışında kendisine mektup iletmek isteyen genci görerek, makam aracını durdurdu ve mektubunu aldığı Aylin İbrahimağaoğlu isimli üniversite öğrencisiyle bir süre sohbet etti. Ardından makam aracında öğrencinin mektubunu okuyan Erdoğan, İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak, mektupta anlatılan sorunun detaylarıyla ilgili bilgi aldı. Bursla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın öğrenciye “Aylin bir dinle. Ya bu Oflular bir alem” dediği duyuluyor. Erdoğan’ın konuştuğu sırada Muazzez Ersoy’un seslendirdiği “Albümdeki Resimler” isimli şarkının çaldığı, Altun’un paylaştığı videoya yansıdı.

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Canikli’nin mutlu günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan nikah sonrası evlilik cüzdanını geline vererek mutluluklar diledi.