Kene yoğunluğu arttı mı? Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara kritik uyarı

Yaz aylarıyla birlikte sıcaklıkların ani yükselmesi, KKKA hastalığını taşıyan kenelerin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok ilde görülen vakalar, vatandaşları endişelendirdi. Peki, ülkemizde yoğunluk arttı mı? Sağlık Bakanlığı, kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin, önemli uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllardan daha fazla olduğuna dair tespitlerinin bulunmadığını ve kenelerden bulaştığı bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi açıdan kenelerin çoğalmasına elverişli koşullara sahip bir ülke olduğu belirtildi.
Kenelerin yoğun olarak hayvancılığın yapıldığı ve otlakların bulunduğu yerlerde görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yok"
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği referans laboratuvarlarda tanının konulduğu, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgedeki merkezlerin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Hastayla temas eden kişiler önlem almalı"
Kene türüne göre alınacak bireysel önlemlerin ise farklılık göstermediğine dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi: