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Uzmanlar uyardı: Kene kesinlikle elle çıkartılmamalı

Uzmanlar uyardı: Kene kesinlikle elle çıkartılmamalı

23:1725/05/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Uzmanlar uyardı: Kene kesinlikle elle çıkartılmamalı
Uzmanlar uyardı: Kene kesinlikle elle çıkartılmamalı

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, yaz aylarında artan kene temaslarının ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirterek, kene ısırıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle tarım, hayvancılık ve piknik gibi açık alan faaliyetlerinin yoğunlaştığı bahar ve yaz aylarında, kene ısırıklarının ciddi sağlık tehditlerine yol açabileceğini aktardı.


Diktaş, kene ısırıklarının taşıdığı risklere dikkati çekerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül enfeksiyonlara karşı vatandaşları bilinçli konusunda uyardı.

Kenelerin doğada her zaman var olduğunu vurgulayan Diktaş, "Keneler havalar ısınınca ortaya çıkmıyor. Onlar zaten doğada var. Ancak insanlar sıcak havalarda doğayla daha fazla iç içe olmaya başladığı için kene temasları da artıyor." ifadelerini kullandı.


Diktaş, özellikle İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz gibi bölgelerde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna işaret ederek, doğadan eve döndükten sonra mutlaka vücudun kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.


"Kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı"

Kollar, bacaklar, sırt ve saçlı deri gibi açıkta kalan bölgelerde kene olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Diktaş, "Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı. Çünkü elle yapılan müdahaleler sırasında kenenin taşıdığı mikroorganizmalar vücuda geçebilir." bilgisini paylaştı.

Diktaş, kene ısırığı tespit edildiğinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Kene uygun yöntemlerle çıkarılmazsa, taşıdığı virüsü doğrudan insan vücuduna zerk edebilir. Bu da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından çıkarılmalı ve sonrasında kontrol tetkikleri yapılmalı." uyarısında bulundu.


Kene ısırığı sonrası hastalığın belirtilerinin bir hafta içinde ortaya çıkabileceğini aktaran Diktaş, belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem

ağrılarının görülebileceğini vurguladı.


Diktaş, "Bu semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer ancak hastalık ilerlerse, iç organlarda ve deride ciddi kanamalara yol açabilir. Bu da ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş
#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
#Kene
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