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Gündem Kılıçdaroğlu 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi
ANKARA

Kılıçdaroğlu: 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriyelileri iki yıl içinde göndereceklerini yinelerken, yapılan harcamalar konusunda “50 milyar doları Suriyelilere verseydi Suriyelilerin her birisinin hanları hamamları olmuştu” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu: 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriyelileri iki yıl içinde göndereceklerini yinelerken, yapılan harcamalar konusunda “50 milyar doları Suriyelilere verseydi Suriyelilerin her birisinin hanları hamamları olmuştu” dedi. CHP Meclis Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini tekrarlayarak, şunları söyledi:

TÜRKİYE’DE HAPSEDİLDİLER

  • “Göçmenler var geliyorlar sığınmacılar var geliyorlar. Bu millete söz verdim. Allah nasip eder iktidara gelirsek iktidarımızda en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine dönmelerine imkan sağlayacağız. Sığınmacılar geldiler Türkiye’de hapsedildiler. Avrupalılar istemiyor. Bizler de onların korumalığını yapıyoruz. Siz bana para verin ben bunlara bakarım.

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
OYNAT 00:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Hiç meraklanmayın, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık, gezebilirler.' ifadelerini kullandı.

VERSELER HANLARI HAMAMLARI OLURDU

50 milyar dolar para harcadı. Ne oldu? Hangi Suriyeli rahat? Adım gibi biliyorum 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi. Onu da yok ettiler. Onu da yediler. Bunu gayet iyi biliyoruz. 50 milyar doları Suriyelilere verseydi Suriyelilerin her birisinin hanları hamamları olmuştu. Onu da yok ettiler? Suriyeliler nereye gidiyor? Zengin mahallelerde yoklar? Fakir mahallelerinde yer bulmaya çalışıyorlar. Aynı evde 4-5 aile kalmaya çalışıyor.”

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