CHP’de önceki gün 4’üncü etap adayları açıklamak için Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. PM’de 8’i büyükşehir, 13’ü il belediye başkan adayı olmak üzere toplam 209 seçim çevresi adayları daha belli oldu. Olaylı geçen toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ankara’nın Çankaya ilçesindeki adayları belirlemek için PM’den tam yetki istedi, ancak PM Özel’e aday belirleme yetkisi vermedi. Toplantıda Muğla, Antalya Büyükşehir adayları başta olmak üzere Ankara ve İstanbul’un ilçelerinin adayları belirlendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi tasfiye edilirken, İmamoğlu’nun ekibine yeni kadrolar verildi.





ANTALYA’YA YENİDEN BÖCEK

Muğla’da değişime giden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın Ahmet Aras’ı büyükşehir adayı yaptı. Antalya’da ise 60 kişilik PM’de 32 oy alarak yeniden aday mevcut başkan Muhittin Böcek oldu. CHP, Denizli’de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır’da Cafer Pekdemir, Erzurum’da Atlıhan Atila, Sakarya’da Azize Çeroğlu, Trabzon’da Hasan Süha Saral ve Van’da Şükrü Şahar’ı aday olarak gösterdi.





RECEP GÜRKAN ÇEKİLDİ

13 il belediye başkanını da açıklayan CHP’de Burdur’da mevcut belediye başkanı Ali Orkun Cengiz ile devam denildi. İki mevcut il vekilini aday gösteren CHP, Kastamonu’da Milletvekili Hasan Baltacı’yı, Kırıkkale’de Milletvekili Ahmet Önal’ı aday olarak duyurdu. Diğer il adayları ise, Ağrı Erkan Bulut, Batman Hasan Sünük, Çorum Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Düzce Sedat Çelikel, Hakkari Cüneyt Özbek, Isparta Atakan Yazgan, Karabük Bayram Karadağ, Rize Necati Topaloğlu, Sivas Tacettin Kepenek, Tokat Murat Yazıcı aday oldu. Öte yandan Edirne için genel merkez ön seçim kararı aldı. Bu kararın ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ön seçime katılmama kararı alarak yeniden aday olmayacağını duyurdu.





ADIGÜZEL-İLGEZDİ ÇEKİŞMESİ

Toplantıda İstanbul’un 14 ilçe belediye başkan adayı da belli oldu. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. Mevcut Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise cuma günü partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın 3 ilçe belediye başkanından biri olan İlgezdi, bu sebeple yeniden aday gösterilmedi. İlgezdi ile Adıgüzel’in arasının açık olduğu biliniyor. Listede yeni açıklanan ilçelerin başkan adayları da İmamoğlu’na yakın isimlerden seçildi. Şişli’de Resul Emrah Şahan, Arnavutköy’de Tekin Aras, Bağcılar’da Cem Kılıç, Bahçelievler’de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş’ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece’de Hasan Akgün, Esenler’de Hasan Dalkıran, Kartal’da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece’de Kemal Çebi, Maltepe’de Esin Köymen, Sultanbeyli’de Ayhan Koç, Sultangazi’de de Ferhat Epözdemir aday gösterildi.





ONAY ÇIKMADI

Cuma günü yapılan PM’de Genel Başkan Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ankara’nın Çankaya ilçesindeki adayları belirlemek için PM’den tam yetki istedi, ancak PM Özel’e aday belirleme yetkisi vermedi. İzmir için ayrıca Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ismi de toplantıda konuşuldu. Tugay’ın ismine olumlu dönüş alınmayınca İzmir için oylamanın bir sonraki PM’ye kaldığı öğrenildi.





Beş devşirme isim listede

Ankara’da açıklanan 5 ilçeden biri eski AK Partili bir isim, 2’si İYİ Partili eski ilçe başkanı 2 de MHP’nin yeniden aday göstermediği isim oldu. Polatlı’da MHP’li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı’nda eski MHP’li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan’da eski AK Partili İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Kızılcahamam’da eski İYİ Partili İlçe Başkanı ve MHP Kızılcahamam eski belediye başkanı Coşkun Ünal, Kalecik’te eski İYİ Partili İlçe Başkanı Satılmış Karakoç listeye girdi. Mamak’ta Veli Gündüz Şahin, Beypazarı’nda Özer Kasap, Haymana’da Levent Koç, Ayaş’ta İzzet Demircioğlu, Bala’da İsa Kaplan aday olarak gösterildi. Bu isimlerin Ankara Büyüşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimler olduğu kaydediliyor.





7 partinin ortak adayı

Cuma günü CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yerel seçimlerde 7 partinin ortak adayı olacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini iddia ederek istifa eden İlgezdi, gelişmeler sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da tepki göstermişti.



