​Kimsesizlikten taburcu olamıyor: Faslı Meriem ailesine ulaşılamadığı için hastanede mahsur kaldı

Konuşamayan ve ayağa kalkamayan genç kadının yalnızca bilinci açık. Normal servise de alınamayan Sabbar'ın evde bakıma ihtiyacı var.

Ağustos ayında arkadaşları tarafından İstanbul Esenyur’taki bir özel hastaneye bırakılan Fas uyruklu Meriem Sabbar, kimsesizlikten taburcu olamıyor.

Altı aydan fazladır Esenyurt’taki Özel Esencan Hastanesinde tedavi gören Meirem Sabbar’ın hikayesi 29 Ağustos 2021’de bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilmesiyle başlıyor. 3,5 ay entübe edilen sonrasında uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Meriem artık taburcu olacak kadar iyi.

Ancak 1 milyon liranın üzerindeki hastane faturası ve ailesinden kimseye ulaşılamaması nedeniyle bir anlamda mahsur kalmış durumda. Kendisini hastaneye bırakan arkadaşlarının ortadan kaybolması nedeniyle Fas Konsolosluğu ile temasa geçen hastane buradan da yardım alamamış.

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KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR

Meirem Sabbar’ın hikayesini hastanenin başhekimi Dr. Nihat Dağ şöyle anlattı: “Geldiğinde çok kötüydü. Bir ara kalbi de durdu. Ama doğru müdahale ile hayata döndü. Uyuşturucu ve alkol iddiaları vardı. Ancak kanında herhangi bir maddeye rastlanmadı. Meriem için ne gerekiyorsa yapıldı. Artık ailesine kavuşmasını istiyoruz. Arkadaşlarının verdiği irtibat numarasına ulaşılamıyor. Bakıma muhtaç olduğu için normal servise de alamıyoruz. Eline kalem verince yazı bile yazamıyor. Hastaneden çıkınca evde bakılması gerek. Fas Konsolosluğu ile görüştük. Önce ücreti ödeyip Meriem’i alacaklarını söylediler. Daha sonra telefonlarımıza çıkmadılar. Kimlik numarası dışında hakkında hiç bilgi yok. Ne yazık ki geleceği şimdilik soru işareti.”

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FOTOĞRAF 8 Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ulaş Çelikten (22) ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli Çelikten’e tabanca ile defalarca ateş açıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle Ulaş Çelikten yere yığıldı. Bu sırada Çelikten’i kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü. Çelikten’i hastaneye getiren kişi ardından otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Çelikten’i hastaneye getiren ve kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı. Ağır yaralı halde hastanede tedavi altına alınan Uğur Çelikten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur’un vurulduğu bölgeye gelen polis ekipleri etrafta delil çalışması yaparken kamera kayıtlarını izledi. Yapılan çalışmada tabancadan çıkan boş kovanlar olay yerinde bulunmadı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin kaçarken boş kovanları toplayıp gittiği değerlendiriliyor. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor. Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında silahla beş yerinden vurdukları genci hastaneye bırakıp kaçtılar Adana'da 22 yaşındaki genç sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Araçla hastaneye götürülen genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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