Kırıkkale'de doktoru ve güvenlik görevlisini silahla tehdit ettiği öne sürülen muhtar tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı üç kişinin sopalı saldırısına uğradı. Günay, sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade etti.