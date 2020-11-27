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KIRKLARELİ

Kırklareli haberleri: Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı

Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı

Kırklareli'de karantinaya alınan Sakızköy'e seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Ağaçlık alandan köye girmeye çalışan kişiler 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 16 Kasım'da karantinaya alınan Sakızköy'ün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı.

Ekipler, ağaçlık alandan köye girmeye çalışırken fark ettikleri M.E. ve H.D'yi yakaladı. Köye çorap ve atlet satmak için girmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere, 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

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