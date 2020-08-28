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KIRKLARELİ

Kırklareli haberleri: Kavga eden 5 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza

Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kavga eden 5 kişiye ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından tedbirleri hiçe saydıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza kesildi, bir kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE JANDARMA OLAY YERİNE GİTTİ

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasbuğa köyünde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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  • Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada birbirlerini darbeden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavgada silahla ateş ettiği öne sürülen Y.C. gözaltına alındı.

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