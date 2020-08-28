Kırklareli haberleri: Kavga eden 5 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kavga eden 5 kişiye ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından tedbirleri hiçe saydıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesti.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2020, 09:25 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020, 09:35 AA