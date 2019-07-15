Kırmızı listede 10 hain

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Terörden Arananlar Listesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 80 FETÖ’cü aranıyor. Pensilvanya’daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu kırmızı listede 10 FETÖ’cü var. Mavi listede 14, yeşil listede 10, turuncu listede 16, gri listede 30 FETÖ’cü aranıyor.

Firari FETÖ’cülerin ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Malta, Burkina Faso, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın da yer aldığı 22 ülkede bulundukları biliniyor.

ÇOĞU ABD VE ALMANYA’DA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün 2 numaralı ismi Abdullah Aymaz, yargı imamlarından Ahmet Kara, FETÖ istişare üyelerinden İsmail Büyükçelebi, örgütün “Türkiye imamı” olarak bilinen Mehmet Ali Şengül, “Balkanlar imamı” Mustafa Özcan, örgütün “tayin ve istişare heyeti üyesi” Naci Tosun, hava kuvvetleri imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz, Mehmet Erdoğan Tüzün ve Turgay Sökmen kırmızı listede aranıyor.

Baş hain Gülen örgütü ABD’nin Pensilvanya’daki üssünden yönetirken, Aymaz, Öksüz, Kara ve Şengül’ün Almanya’da, Büyükçelebi’nin ABD, Özcan’ın Kazakistan, Tosun’un da Güney Afrika Cumhuriyeti’nde olduğu biliniyor.

Mustafa Özcan

İNGİLTERE, ABD VE ALMANYA TERÖR ÜSSÜ

FETÖ’nün emniyet imamı ‘Kozanlı Ömer’ lakaplı Osman Hilmi Özdil ile örgütün medya ayağında görev alan ve Türkiye aleyhine algı operasyonlarıyla meşgul olan Emrullah Uslu mavi listede. Özdil’in Tayland, Uslu’nun ise ABD’nin Virginia eyaletinde bulunduğu biliniyor. Yeşil listede yer alan Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ABD’nin New Jersey eyaletinde görüntülenmişti.

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Baş hain Gülen’in sekretaryası olan ve bir an olsun yanından ayrılmayan Cevdet Türkyolu turuncu listede yer alıyor. Gri listede aranan FETÖ’cülerden “Kuzey Irak imamı” Talip Büyük ile Koza-İpek Holding yöneticisi ve örgütün kasalarından olduğu bilinen Hamdi Akın İpek’in İngiltere’de, Gülen’den sonra örgütün başına geçecek isimler arasında gösterilen Şerif Ali Tekalan’ın ABD’de, 17-25 Aralık operasyonunu yürüten örgütün firari savcılarından Zekeriya Öz’ün ise Almanya’da olduğu ortaya çıkmıştı.

Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantıla yapıp FETÖ elebaşı Gülen’e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

ÖKSÜZ SIR OLDU

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, 3 yıldır her yerde aranıyor. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara’daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz’da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz’ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, “delil yetersizliği”nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan’daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

3 YILDIR ARANIYOR

1 Eylül 2016’da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Adil Öksüz’ün hakkında çıkartılan yakalama kararı gereği, arama çalışmaları jandarma ve polis ekiplerince 3 yıldır sürdürülüyor. Öksüz’ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, “14 Temmuz’da Sakarya’dan Ankara’ya geldim. Keçiören’de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan’a bıraktı” ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz’ün ifadesinde belirttiği Keçiören’deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi.

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HER İHBAR İNCELENİYOR

Adil Öksüz’ün yakalanması için belirli dönemlerde Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası’nda aramalar gerçekleştirildi. Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz’ün yakalanması için Sakarya’da birçok adres, yayla, ev ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait yerleri kontrol etti, binden fazla kişiyle de mülakat yapıldı. Öksüz’ün bir

an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye’de “güvenli bir evde” bulunma olasılığı üzerinde durarak, 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına alıp gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

ALMANYA’DA İDDİASI

Almanya’ya kaçtıktan sonra örgütün Berlin’deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilen Adil Öksüz’ün Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, “S. Yaşar” adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi. Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden haberciler, firari Öksüz’ün izini sürdü. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, dairenin, caddeye bakmayan, dışarıdan fark edilmeyecek bir cephede yer aldığı dikkat çekti.