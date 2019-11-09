Gündem Kırşehir Belediyesi icralık oldu
KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyesi icralık oldu

Kırşehir’de yönetimi AK Parti’den devralan CHP’li Selahattin Ekicioğlu, belediyeyi 7 ayda icralık yaptı. CHP’li Başkan, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan 7 milyon 300 bin TL’lik borcunu ödemedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Selahattin Ekicioğlu
Selahattin Ekicioğlu

Borcun her geçen gün artması ve SGK’ya herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilileri belediyenin kapısına dayandı.

AYLIK GELİRİ 14 MİLYON

Başlatılan icra takibi, Kırşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda da gündeme geldi. CHP’li Başkan topu önceki dönem görevde olan AK Partili yönetime attı. AK Parti Kırşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Ebubekir Koçyiğit başta olmak üzere diğer meclis üyeleri ise CHP’li başkana tepki gösterdi. Belediyenin aylık gelirinin yaklaşık 14 milyon TL olduğunu ve meclis toplantısında şov yapıldığını belirten Koçyiğit, “Burada kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor. Borcun ödenmesi için belediyenin imkanı mevcut. İstenildiği takdirde rahatça ödenebilir” dedi.

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