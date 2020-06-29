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Gündem Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı Araya giren marketçiyi ise sırtından ve kolundan yaraladı
KAYSERİ

Kayseri haberleri: Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı

Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı: Araya giren marketçiyi ise sırtından ve kolundan yaraladı

Kayseri’de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise, Güner A. tarafından kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını ileri sürdü.

Haber Merkezi İHA
Yararlanan kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı.
Yararlanan kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi’nde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Abdurrahman E. ile 47 yaşındaki Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.’yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Kıskançlık cinneti
GÜNDEM
Kıskançlık cinneti

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Yararlanan kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Güner A.’yı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıskançlık çıldırttı
GÜNDEM
Kıskançlık çıldırttı

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise, Güner A. tarafından kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını ileri sürdü.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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