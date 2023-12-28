Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandasının yapıldığı 'Selam' filmini yazan Necati Şahin’in, Kızıl Goncalar dizisinin de senaristi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizinin yapımcısının, son bir yıldır dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği Kızılcık Şerbeti dizisinin de yapımını üstlenen Gold Film’in sahibi Faruk Turgut olduğu öğrenildi. Toplumsal ayrışmayı körükleyen ve dindarları ‘uç örneklerle’ düşmanlaştıran iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gerçeklikten uzak sahneleriyle tepki topladı. Yapımcı Turgut'un el sıkıştığı FETÖ'cü senarist Şahin’in yıllar önce verdiği röportajda 'dini ve dindarlığı savunan' ifadeleriyle, günümüzde ortaya koyduğu senaryolar arasında ise çelişki olduğu görüldü.