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RTÜK FETÖ sever senarist ürünü Kızıl Goncalar dizisi hakkında kararını açıkladı

Müslümanlar üzerinden algı oluşturmak amacıyla Amerikan menşeli Fox TV ekranlarında yayınlanan ve skandal sahneleri ile büyük tepki çeken Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK'ten karar çıktı. Söz konusu diziye iki kez program durdurma cezası verildi. Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Necati Şahin’in FETÖ propagandası yapılan 'Selam' filminin de senaristliğini yaptığı ortaya çıkmıştı.

11:53 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:27 - 28/12/2023 Perşembe
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Kızıl Goncalar dizisi
Kızıl Goncalar dizisi

Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.


Sosyal medya ve televizyon ekranlarında dini değerler sıkça hedef alınıyor.


Yapılan paylaşımlar, replikler ve dizi/film konularında, Müslümanları aşağılayan ifadeler kullanılıyor.


FOX TV'nin hedefinde Müslümanlar var


Bunun bir örneği de Amerikan sermayeli FOX TV ekranlarında yaşanıyor.


Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ‘Kızıl Goncalar’ adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor.


Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.



FETÖ’cü senarist Necati Şahin yapımcı Faruk Turgut ile birlik oldu: Kızıl Goncalar dizisi ile dindarları hedef gösterdiler
FETÖ’cü senarist Necati Şahin yapımcı Faruk Turgut ile birlik oldu: Kızıl Goncalar dizisi ile dindarları hedef gösterdiler

Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandasının yapıldığı 'Selam' filmini yazan Necati Şahin’in, Kızıl Goncalar dizisinin de senaristi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizinin yapımcısının, son bir yıldır dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği Kızılcık Şerbeti dizisinin de yapımını üstlenen Gold Film’in sahibi Faruk Turgut olduğu öğrenildi. Toplumsal ayrışmayı körükleyen ve dindarları ‘uç örneklerle’ düşmanlaştıran iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gerçeklikten uzak sahneleriyle tepki topladı. Yapımcı Turgut'un el sıkıştığı FETÖ'cü senarist Şahin’in yıllar önce verdiği röportajda 'dini ve dindarlığı savunan' ifadeleriyle, günümüzde ortaya koyduğu senaryolar arasında ise çelişki olduğu görüldü.



Tepkiler çığ gibi büyüdü


Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.


Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.


2 kez program durdurma cezası


Bugün ise karar çıktı. Söz konusu diziye ceza kesildi.


Toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.


'FETÖ sever' senarist


2013 yılında sinevizyona giren, Fetullahçı Terör Örgütü’nün propaganda filmi Selam’ın senaristliğini yapan Necati Şahin'in Kızıl Goncalar’ın da senaristi olduğu ortaya çıkmıştı.



RTÜK İslam'ı hedef alan 'Kızıl Goncalar' için harekete geçti: Şikayetler titizlikle inceleniyor
RTÜK İslam'ı hedef alan 'Kızıl Goncalar' için harekete geçti: Şikayetler titizlikle inceleniyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisi dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tarikatları hedef alan dizinin senaristinin de Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandasının yapıldığı 'Selam' filmini yazan Necati Şahin olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce 'FOX TV din düşmanlığı yapıyor' diyerek defalarca şikayette bulunduğu kanal için RTÜK'ü yeniden göreve çağırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çağrıya kulan verdi. Şahin, "Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmekte" diyerek dizi için harekete geçildiğini duyurdu.


#Kızıl Goncalar
#dizi
#FOX TV
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