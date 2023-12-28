Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medya ve televizyon ekranlarında dini değerler sıkça hedef alınıyor.
Yapılan paylaşımlar, replikler ve dizi/film konularında, Müslümanları aşağılayan ifadeler kullanılıyor.
FOX TV'nin hedefinde Müslümanlar var
Bunun bir örneği de Amerikan sermayeli FOX TV ekranlarında yaşanıyor.
Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ‘Kızıl Goncalar’ adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor.
Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.
Tepkiler çığ gibi büyüdü
Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.
Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.
2 kez program durdurma cezası
Bugün ise karar çıktı. Söz konusu diziye ceza kesildi.
Toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.
'FETÖ sever' senarist
2013 yılında sinevizyona giren, Fetullahçı Terör Örgütü’nün propaganda filmi Selam’ın senaristliğini yapan Necati Şahin'in Kızıl Goncalar’ın da senaristi olduğu ortaya çıkmıştı.