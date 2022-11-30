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KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'en borçlu belediye' isyanı: Belediyeler sadece hazineye borçlanmaz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin ulusal basında en borçlu belediye olarak servis edilmesine tepki gösterdi. Belediyelerin yalnızca hazineye borçlanmadığına dikkat çeken Büyükakın, "Hazineye borcu en fazla olan belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'dir. Belediyenin borçları sadece hazineye olan borçlar değildir. Bu anlamda Türkiye'nin en borçlu üç belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakından en borçlu belediye isyanı: Belediyeler sadece hazineye borçlanmaz
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ulusal basına yansıyan haberlere tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal basında en borçlu belediye olarak servis edilmesine tepki gösterdi.

"BELEDİYELER YALNIZCA HAZİNEYE BORÇLANMAZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükakın, belediyelerin yalnızca hazineye borçlanmadığına dikkat çekerek, en borçlu üç belediyeyi açıkladı. Büyükakın şöyle konuştu:

"Israrla ulusala şöyle servis ediyorlar; Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz. Bu ifade doğru değil. Hazineye borcu en fazla olan belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'dir. Belediyenin borçları sadece hazineye olan borçlar değildir.

EN BORÇLU ÜÇ BELEDİYEYİ AÇIKLADI

Bu anlamda Türkiye'nin en borçlu üç belediyesi birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İkinci İzmir; 10 milyar borcu vardır. Üçüncüsü Antalya. 6 milyar da onun borcu vardır. Bizim şu anda 2,7 milyar borcumuz var. Tekrar söylüyorum, biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz. Borç, Yuvacık Barajı'nın borcu. Borcu ben yapmadım. Ben kötü yönetiyorum gibi görülüyor. Ben kötü yönetmiyorum. Ben bu milletin kaynağını doğru yönetiyorum. Rakamlarla da ortada."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'en borçlu belediye' isyanı: Belediyeler sadece hazineye borçlanmaz
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'en borçlu belediye' isyanı: Belediyeler sadece hazineye borçlanmaz
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin ulusal basında en borçlu belediye olarak servis edilmesine tepki gösterdi. Belediyelerin yalnızca hazineye borçlanmadığına dikkat çeken Büyükakın, 'Hazineye borcu en fazla olan belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'dir. Belediyenin borçları sadece hazineye olan borçlar değildir. Bu anlamda Türkiye'nin en borçlu üç belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'dir' dedi.

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