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Kocaeli’de üst geçitler şampiyonluk için hazır

Kocaeli’de üst geçitler şampiyonluk için hazır

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kocaeli’de önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez Kocaelispor’un şampiyonluğu için yeşil ışıkla aydınlatıldı. Kocaelispor’a koşulsuz destek sunan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen şampiyonluk kutlamaları öncesinde kentte bulunan modern üst geçitlerin ışıklandırmalarını yeşile büründürdü. Şehre ayrı bir güzellik katan yeşil ışıklandırmalar vatandaşların beğenisini kazandı. Büyükşehir ekipleri bir süre önce de Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla dev Kocaelispor bayrağını Osmangazi Köprüsü’ne ve İstanbul Boğazı’na asarak taraftarların isteğini yerine getirmişti.


#Kocaeli
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