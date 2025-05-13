Konya’nın bir tarım şehri olduğunu ve her yaştan insanın tarımı sevmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Altay, “Tarıma Engel Yok projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte fideleri toprakla buluşturuyoruz. Hem çocuklarımız için ciddi bir aktivite oluyor hem de onların tarımla uğraşmalarını sağlamış oluyoruz. Çocuklarımızın hayatında bir değişikliğe vesile olmak bizim için çok kıymetli” dedi. Altay, okulda konser veren Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyeleriyle de keyifli bir sohbet yaptı.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay gençlerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu Gündem / Konya





ÖZEL GENÇLER MEHTER TAKIMI KONSER VERDİ

Engeliler Haftası kapsamında okulu ziyaret eden Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyeleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Özel gençlerin verdiği konser için teşekkür ederek, her biriyle tek tek sohbet eden Altay, başarılarının devamını diledi.





Özel gençler ile Altay’ın sıcak ve samimi diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.





“KONYA BİR TARIM ŞEHRİ”

Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında okuldaki özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu.





Konya’nın bir tarım şehri olduğunu anımsatan Altay, “Konya bir tarım şehri ve her yaştan, her gruptan insanın tarımı sevmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte özel eğitim okullarımızda “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte fideleri toprakla buluşturuyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız için ciddi bir aktivite oluyor hem de onların tarımla uğraşmalarını sağlamış oluyoruz. Yaz aylarında, okul müdürleri ile yaptığımız program kapsamında hem bahçenin hazırlanması hem fidanların hazırlanma sürecini tamamlıyoruz. Dikim mevsiminde sebzelerimizi toprakla buluşturuyoruz sonra da çocuklarımız hasatlarını gerçekleştirmiş oluyor. Ben, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu konuda gösterdiği koordinasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hayatında bir değişikliğe vesile olmak bizim için çok kıymetli. İnşallah onlar da bundan sonra üretmeye devam edecekler. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.





Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de tebrik etti.





Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da tarım şehri Konya’da yürütülen bu anlamlı proje için Altay’a teşekkür etti.

“TARIMA ENGEL YOK”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel eğitim öğrencileri için düzenlenen projede toprak, hava, su, bitki bileşiminin rehabilitesi ve tedavi edici özellikleri, tarımsal faaliyetlerin tüm aşamaları öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.





Proje kapsamında çeşitli tohum, fide, fidan, çiçek yetiştiriciliği yapılıyor. Ayrıca kış etkinliği olarak öğrencilerle birlikte sınıflarda çiçek dikim etkinliği de düzenleniyor. Bugüne kadar projeyle toplamda 8 bin 22 özel eğitim öğrencisine ulaşıldı.



