Konya'da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne- kız hayatını kaybetti

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Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde ağırladığı FETÖ bağlantılı “Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği”nin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın gittiği adreste bir inşaat firmasının deposu bulunuyor. CHP liderine bayrak ve Kur’an veren başkan Ersin Şimşek’in ismi de dernek kurucuları arasında yok.