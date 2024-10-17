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Külliye'de Kuzey Irak zirvesi

Külliye'de Kuzey Irak zirvesi

Nur Banu Aras
04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Neçirvan Barzani
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Neçirvan Barzani

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ana gündemini terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi, PKK'nın yuvalandığı adreslerden Süleymaniye ve IKBY'de yaklaşan seçimler oluşturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da Barzani ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara’da görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ana gündemini terörle mücadele, Kalkınma Yolu, PKK'nın yuvalandığı adresler ile Süleymaniye ve IKBY'de yaklaşan seçimler oluşturdu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Irak Türkmen Cephesi’nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.


BARZANİ SON DURUMU AKTARDI

20 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Parlamentosu seçimleri öncesi yapılan görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları da ele alındı. 2020'de yapılması planlanan seçimler yönetimdeki partiler arasında yaşanan kriz nedeniyle ertelenmişti. IKBY'de kritik olarak görülen seçimler öncesi Barzani son durumu Erdoğan'a aktardı. Erdoğan da seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti.


TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

Görüşmede terörle mücadele konuları da ele alındı. Kendi sınırları içerisinde terör örgütünü temizleyen Türkiye'nin sınır güvenliği için yaptığı sınır ötesi operasyonlar görüşmenin gündemindeydi. Zirvede Irak'ın terör örgütünden rahatsız olmasının memnuniyet verici olduğu Erbil yönetimine iletildi. IKBY Bölgesi'nden de terörle mücadelede PKK'ya yönelik kararlı adımlar atması istendi. Irak ile imzalanan mutabakat zaptı ve iş birliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığı belirtildi. Bağdat’ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu’nun bütün Irak’ın refah ve huzuruna hizmet edeceği, bu nedenle Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiği iletildi.


KALKINMA YOLU DA MASADA

Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu Projesi de masadaydı. Kalkınma Yolu’nun bütün Irak için önemli olduğu ve projeye destek istendi. IKBY ile ticari ilişkilerini ilerletme isteği olan Türkiye'nin bu isteği bir kez daha ortaya konuldu. Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı’nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı’ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğu iletildi.


İSRAİL'E KARŞI BÖLGEDE İSTİKRAR

Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye’nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını kaydetti.


Süleymaniye tekrar gündemde

  • PKK'nın barınağı olan Süleymaniye de görüşmede önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Son dönemlerde Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarla Pençe Bölgesi'nde kilidi kapatmaya yaklaşırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK’nın barındığı Süleymaniye'ye odaklandı. MİT, PKK’nın lojistik ve barınma üssü olan Süleymaniye'de nokta operasyonlara hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Süleymaniye konusunda uyarıda bulunduğunu belirtmişti. Erdoğan’ın bu kez yüz yüze bu uyarıyı tekrarladığı öğrenildi.

FIRSAT VERMEYİN

Erdoğan Süleymaniye konusunda daha önce "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez. Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. 'Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız' dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor. Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

Ambargo çağrısı

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, İsrail'in çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail'in amacının Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakmak olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekim'i kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.



#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Neçirvan Barzani
#siyaset

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